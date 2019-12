Violento scontro auto-scooter in via Puccini: ferito un giovanissimo

Brutto incidente poco dopo le ore 14.00 in via Puccini nei pressi dell’incrocio con via Spontini. Un’auto, per cause ancora in fase daccertamento, si è scontrata con uno scooter. L’impatto è stato violentissimo e il giovane conducente della moto è caduto rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto immediato l’intervento della Polizia Locale e dei sanitari del 118 di Andria che hanno provveduto a soccorrere il ragazzo e a condurlo in codice giallo all’ospedale “Bonomo”. Il giovane al momento dell’impatto indossava il casco e questo gli ha evitato certamente ferite più gravi.