Selvarolo “guarda” al 2020: «Voglio migliorarmi. La nazionale assoluta? Ci proverò»

Un 2019 da incorniciare. La prima stagione trascorsa nella categoria promesse, under 23, vissuta da protagonista: titolo italiano sulla 10 km a Canelli, in provincia di Asti, tricolore-bis a Palermo sulla mezza maratona. Medaglia d’argento a squadre ai recenti campionati europei di cross a Lisbona. Pasquale Selvarolo, 20enne andriese, tesserato con l’Atletica Casone Noceto Parma ed allenato da Giovanni de Rocco, ha validi motivi per essere soddisfatto.

Parola d’ordine per il 2020: migliorarsi. Sia a livello cronometrico, sulle distanze di sua competenza, sia in termini di risultati e spessore agonistico. L’esordio è fissato per il 31 gennaio a Modena, sulla distanza dei 13,5 km, in occasione della Corrida di San Geminiano. Saranno le prove generali in vista dei campionati italiani di mezza maratona, in programma il 16 febbraio a Verona, appuntamento in cui dovrà difendere il “tricolore” tra le promesse conquistato sulla 21,097 km.

Non mancano nel mirino di Selvarolo anche obiettivi extra-nazionali per il 2020. Due in particolare: i campionati del Mediterraneo under 23 e la Coppa Europa dei 10000 metri. In quest’ultima competizione, calendarizzata per il 6 giugno a Londra, punta ad indossare per la prima volta la maglia azzurra della nazionale assoluta.