Discarica San Nicola la Guardia: affidato un primo servizio di smaltimento del percolato

Proprio nell’ultimo giorno dell’anno il Comune di Andria ha provveduto ad incaricare una ditta specializzata nell’emungimento e lo smaltimento del percolato presente all’interno della discarica di San Nicola La Guardia.

«Un provvedimento indispensabile e non prorogabile – si legge nella determina comunale – stante la necessità di eseguire interventi per la messa in sicurezza e per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità».

Il servizio è stato affidato attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione) alla Ditta “SPURGO SERVIZI AMBIENTE SRL” di Mafalda in provincia di Campobasso

e comprende l’emungimento, trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati del percolato prodotto dalla discarica di “San Nicola La Guardia” al costo di 39 mila euro.

Un primo passo in attesa della “gara” complessiva di quasi 900 mila euro.