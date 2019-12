Divieto di utilizzo dei “botti” a Capodanno: c’è l’ordinanza, valida sino al 6 gennaio

E’ stata firmata nelle scorse ore dal Commissario straordinario della Città di Andria Gaetano Tufariello, l’ordinanza n° 606 che vieta l’utilizzo di qualsiasi fuoco d’artificio o di materiale esplodente a partire dalle ore 8 del 31 dicembre e sino alle ore 7 del 6 gennaio prossimo.

Un’ordinanza più lunga del solito e che avrà validità per sei giorni. E’ stato disposto il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d’artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato. Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici, solari, luci e vedute e similari, di consentire a chicchessia l’effettuazione di qualsiasi tipo di spari. Inoltre è stato disposto il divieto d’impiego di articoli pirotecnici teatrali e d’altri articoli pirotecnici per scopi diversi.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da €25 a €500. A richiedere tale ordinanza è stato il Coordinamento delle associazioni animaliste della Provincia Barletta Andria Trani.