Concerto di Natale del coro “Anni Verdi” nel ricordo di Giorgia Lomuscio

Come da tradizione, anche quest’anno si è tenuto il concerto di Natale dell’Orchestra e del coro “ANNI VERDI” della Scuola secondaria di I grado “Pasquale CAFARO” dell’Istituto comprensivo Verdi-Cafaro.

La serata musicale, che si è svolta nella Chiesa del Sacro Cuore di Andria, ha visto protagonisti il coro e l’orchestra stabile della scuola, composta da violini, chitarre, flauti traversi e pianoforte che si sono esibiti in un ampio repertorio, spaziando dai canti della tradizione popolare ai classici natalizi.

Nella Scuola è presente un CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE che si configura sul territorio andriese come una “risorsa” per i piccoli allievi in uscita dalla scuola primaria ed che offre loro la concreta possibilità di intraprendere in maniera proficua lo studio di uno strumento musicale, inserito a pieno titolo nel curricolo della Scuola.

Nel corso della serata si sono vissuti momenti di grande emozione quando i genitori di Giorgia Lomuscio, alunna della “Cafaro” che un destino crudele ha strappato all’affetto dei suoi cari, hanno consegnato una borsa di studio ad Adriano Joseph MENGA, alunno distintosi per impegno, maturità e talento musicale nel corso dei tre anni di scuola secondaria di I grado.

Non sono mancati il plauso del dirigente scolastico Grazia Suriano ai giovani musicisti e cantori e ai loro valentissimi docenti come anche l’apprezzamento per la famiglia Lomuscio, per la capacità di trasformare un grandissimo dolore in una eccezionale carica dì amore.

Il momento, toccante e coinvolgente, è stato preludio al finale di serata sulle note di una trascinante versione di “Oh happy day”, cantata all’unisono da coro e platea.