Notte di fuoco ad Andria: in fiamme due auto in zona via Puccini

Una notte da dimenticare per la città di Andria dove in poche ore sono state date alle fiamme due auto.

Prima auto in fiamme attorno alle ore 22.00 in via Pergolesi, traversa di via Puccini. A distanza di 4 ore secondo identico episodio proprio in via Puccini.

In entrambi i casi si tratta di una bravata di giovani che hanno prima esploso diversi petardi contro le autovetture e una volta che queste hanno preso fuoco si sono dati alla fuga.

Sul posto, nel cuore della notte, immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, della Polizia e dei Carabinieri.