Sequestrate 23 piante di marijuana, denunciato 49enne andriese

A seguito di attività info-investigativa, alle ore 19.00 dello scorso 25 dicembre, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Andria si sono recati presso l’abitazione di un uomo di 49 anni, residente in centro città, per effettuare una perquisizione domiciliare in quanto vi era il sospetto che questi coltivasse piante di marijuana.

Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato che l’uomo non era in casa ed hanno perquisito l’abitazione alla presenza della sua compagna; la donna ha confermato che l’abitazione è in uso al 49enne e, a seguito di accertamenti, è risultata estranea ai fatti. All’interno di una cantina di pertinenza dell’abitazione, cui si accedeva attraverso una botola installata all’interno del bagno, i poliziotti hanno scoperto una vera e propria serra artificiale, perfettamente funzionante, in cui venivano coltivate 23 piante di marijuana dell’altezza di circa 2 metri, complete di infiorescenza.

La cantina, con pareti rivestite da pannelli di legno, era dotata di 2 aspiratori d’aria con relativi tubi di aspirazione, 4 lampade alogene da 600 W cadauna complete di trasformatore, 2 deumidificatori, 1 timer ed 1 tubo estensibile per irrigazione collegato alla rete idrica. All’interno dell’abitazione, celati nella camera da letto, sono stati inoltre rinvenuti 1 bilancino di precisione ed 1 macchinetta per confezioni sottovuoto.

L’uomo è stato denunciato a piede libero, in stato di irreperibilità, per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.