Pallavolo Andria, derby pugliese conquistato dal Bari

Gara dall’alto tasso tecnico tra due squadre con obbiettivi differenti che hanno giocato una gara spettacolare e solo alcuni dettagli hanno fatto pendere il risultato finale dalla parte dei padroni di casa. Una battaglia sportiva di oltre due di gioco dai parziali alti in cui l’equilibrio l’ha fatta da padrone.

In tutti i set i ragazzi di coach Castellaneta hanno tenuto testa ai più quotati avversari, giocando in scioltezza e mettendo costantemente alle corde gli avversari, senza disunirsi, anche nei momenti di difficoltà. Una partita dai numeri che evidenziano il testa a testa con gli andriesi più efficaci in battuta con 5 ace, caratterizzata dall’aggressività a muro ben 15 e dai 65 punti diretti messi a segno.

Il primo set giocato, dopo una fase di studio, con un sostanziale equilibrio nel punteggio fino ai 14. I padroni di casa costruiscono un piccolo break che difendono dagli attacchi degli andriesi, finale di 25 a 20.

Nel secondo set sono invece i baresi ad accelerare fin dall’inizio con gli andriesi, che in questo caso riescono a recuperare e pareggiare ai 19. Si procede punto a punto tra sorpassi e contro sorpassi, la prima occasione è della Florigel per chiudere il set ai vantaggi per il 25 a 27. Maggiore equilibrio in avvio di terzo set prima dello stacco dei federiciani con due muri per il 4-7. I baresi non ci stanno costruendo un fase che gli porta a recuperare il vantaggio e poi a giocare a punto a punto. Gli andriesi senza timore reverenziale giocano fino ai vantaggi, questa volta è il Bari ad avere la meglio per il 27 a 25. Nel quarto è la Florigel a prendere subito le distanze e a giocare contro un Bari che accorcia e pareggia ai 22. In questa fase saranno i dettagli a determinare il finale di set e partita a favore dei baresi con gli andriesi più nervosi e più fallosi. Finale 25 a 23.

Le parole del Direttore Generale, Agostino Paradies: «Abbiamo assistito ad una gara bella ed intensa, peccato per qualche piccola sbavatura. Il risultato finale nulla toglie alla grande prestazione di tutti i ragazzi, anche quelli chiamati in causa durante la gara. Le prossime 3 gare con Loreto, Gioia e Paglieta chiuderanno il girone di andata e determineranno una classifica che al momento è ancora corta. Dovremo trovarci pronti, soprattutto per la tenuta atletica, per affrontare le trasferte e gare che si presenteranno intense e difficili per conquistare punti importanti».

PALLAVOLO BARI vs FLORIGEL ANDRIA 3-1 (25-20, 25-27, 26-24 e 25-23)

Andria: Cordano (5), Sette (11), Bortoletto (9), Incampo (16), Porro (13), Palmisano (9), Utro (L1), Rubino ne, Caldarola (2), Cripezzi A.(0), Cripezzi G. ne, Bernardi (0), Zingaro (L2) ne.

All. Leonardo Castellaneta, 2° all. Dino Galeandro.

Note: errori al servizio 18, aces 5, muri vincenti 15, punti diretti 65 (69%).

Classifica – Campionato Nazionale Serie B girone E – 10^ giornata di andata

Pineto 22; Bari 21; Osimo 20; Turi 17; Ancona 16; Macerata 16; Lucera 16; Loreto 14; Foligno 13; FLORIGEL ANDRIA 11; Paglieta 7; Gioia del Colle 7; Terni 0.