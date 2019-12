Meteo: allerta gialla su tutta la Puglia per vento e neve

Questi ultimi giorni del 2019 sono destinati a lasciare il segno, climaticamente parlando. La Protezione Civile, infatti, ha diramato un’allerta gialla per avverse condizioni meteorologiche su tutta la Puglia.

In particolare, sono attese nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 300-500 metri, con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati; venti forti o di burrasca, nord-orientali con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Per tutto questo sussiste l’allerta meteo dalle ore 00:01 del 28 dicembre e per le successive 24/36. La raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione.