La “Settimana delle Competenze” alla scuola Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri

«I nostri ragazzi, posti in situazioni concrete, reali, come ad esempio una attività al power point o una campagna di sensibilizzazione a carattere ambientale, cosa sanno fare?». È questa la domanda alla quale hanno cercato di dare una risposta gli istituti scolastici che hanno aderito alla “Settimana delle Competenze”, progetto promosso in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per far venir fuori, attraverso una serie di iniziative, attitudini, abilità ed una consapevole cittadinanza attiva nei ragazzi. Tra gli istituti che, in questo mese, hanno preso parte all’iniziativa, c’è anche la scuola “Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri” di Andria che, per un’intera settimana, si è dedicata agli alunni organizzando, nelle ore pomeridiane, tante attività laboratoriali per stimolare le capacità di ciascuno di loro.

Ed infatti, tema centrale della settimana di iniziative è stato quello della salvaguardia del pianeta: laboratori linguistici, mercatini del riciclo, esibizioni musicali ed elaborazioni artistiche sono state il punto di partenza per infondere nei ragazzi la cultura della sostenibilità e fare di loro i protagonisti di un processo di cambiamento a misura di ambiente.

