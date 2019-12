Castel del Monte si tinge di bianco, ecco la prima nevicata

Arrivano i primi fiocchi di neve su Castel del Monte. Video e immagini suggestive giungono dal maniero federiciano, dove da circa un’ora è in corso la prima nevicata di dicembre. L’allerta gialla per neve, dunque, trova il suo riscontro. Le precipitazioni nevose potrebbero continuare anche nelle prossime ore.

Come accade spesso in questo periodo dell’anno, la magia di Castel del Monte si arricchisce grazie alla neve, in uno scenario magnifico impossibile da non immortalare.