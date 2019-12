Vigilia di Natale ad Andria: «Perchè non gestirlo come un grande evento?»

Vigilia si, vigilia no. Vigilia dedicata alla cura dello spirito o vigilia semplicemente intesa come una festa. E’ in atto, nuovamente e puntualmente come da qualche anno a questa parte, il dibattito social, più che pubblico di piazza, su quello che rappresenta la Vigilia di Natale nella Città di Andria. Uno schifo per alcuni o una gioia per altri, una festa per molti o una tradizione da interrompere per qualcuno. Alla fine è la Vigilia di Andria, un evento a cielo aperto in cui migliaia di persone si radunano spontaneamente per festeggiare a ritmo di musica magari con un drink o anche no nel centro commerciale e nel centro storico della città. Una tradizione che negli ultimi anni ha assunto proporzioni sempre maggiori e che forse sarebbe il caso di analizzare sotto una lente d’ingrandimento diversa. Mostriamo anche noi, assolutamente censurando il comportamento di taluni, le foto di quanto rimasto a fine serata in Piazza Catuma o in Piazza Duomo. Pile di bicchieri, e marciapiedi sporchi che di più non si può. I disagi nel corso di alcune ore del pomeriggio sono stati evidenti soprattutto per alcuni residenti che hanno avuto non poche difficoltà a circolare nel centro antico con le proprie vetture in un giorno di festa come quello della Vigilia.

disagi vigilia di natale andria (1) disagi vigilia di natale andria (7) disagi vigilia di natale andria (9)

Difficoltà anche allo scoccare della mezzanotte quando davanti alla Cattedrale della Città, in cui stava per cominciare la veglia (per i credenti il momento più importante del Natale), lo scenario era disarmante dal punto di vista della pulizia attorno seppur gli addetti della Diocesi avessero provveduto a ripulire quantomeno gli accessi alla struttura di culto. Fin qui le cose negative ma le domande da porci sono altre probabilmente. Le censure per quanto rimasto al termine della serata non possono far dimenticare per esempio Piazza Balilla o via Gelso, luoghi in cui a fine serata la pulizia era già stata effettuata dagli stessi esercenti commerciali in modo approfondito come in altre zone del centro commerciale e storico. Non si possono dimenticare i diversi controlli effettuati dalle forze dell’ordine durante il pomeriggio a diversi esercizi commerciali con lo stop a musica e vendita ad almeno un locale con multe ed altri provvedimenti. Non si può dimenticare anche il fatto che decine di migliaia di persone arrivano nella Città di Andria, molti anche da fuori provincia, per vivere una festa. Questo significa economia, significa ossigeno per molte attività commerciali, significa lavoro.

E allora la domanda è ma perchè non organizzarlo in modo sempre più preciso ed approfondito questo momento spontaneo che caratterizza questa giornata in città. Perchè banalmente non prevedere bagni chimici pubblici che evitino magari scene di sporcizia come quelle che abbiamo dovuto mostrare.

Ma perchè banalmente non prevedere delle aree parcheggio a pagamento e di scambio con mezzi pubblici (a pagamento) sia per i residenti che per i forestieri. Ma perchè non si prevede che quell’afflusso così ingente di persone abbia bisogno di riunioni specifiche per la gestione dell’ordine e della sicurezza con aumento di forze di polizia e rafforzamento di controlli soprattutto nei momenti più intensi della giornata. Perchè non prevedere più cestini per la raccolta dei rifiuti, anche in modo differenziato con l’ausilio delle attività commerciali, perchè non prevedere più momenti di raccolta durante il giorno, perchè non prevedere un servizio di pulizia dell’intero centro storico al termine dei diversi eventi previsti. Perchè non prevedere accanto ad una festa di piazza e spontanea come questa anche delle attività di tipo culturale che valorizzino alcuni luoghi o altre tradizioni del territorio. Insomma perchè non organizzare questa Vigilia di Natale ad Andria semplicemente come un vero e proprio grande evento. Questa è la domanda finale che forse andrebbe posta alle istituzioni. Istituzioni che, anche in questa annata così particolare, sono rimaste silenti e che probabilmente continuano a considerare questo evento come un moto spontaneo più da cancellare che da governare.