Torna “Sorrisi di Natale” domenica 29 dicembre

«“Vi annuncio una grande gioia è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”. Il Natale di Gesù Cristo, Verbo Incarnato, ricorda che non siamo abbandonati al caso, che la nostra storia continua ad essere abitata dall’amore di Dio, nonostante tutto. Tutto ciò ha il sapore di un sogno: quello di Dio di farsi uomo, imparare il linguaggio dell’umanità per annunciare, con la nostra stessa lingua o, come dice Papa Francesco, “con il dialetto che è la lingua del cuore”, che Cristo viene “per fasciare le ferite dei cuori spezzati”». Scrive così, in una nota, don Geremia Acri.

«Perché il sogno diventi realtà, Dio ha bisogno di ciascuno di noi, del nostro sì, della nostra piena collaborazione, perché, come ci ricorda la sapienza antica, Dio una cosa sola ha fatto senza di noi, ci ha creati, ma da allora in poi non fa nulla senza implicare la nostra libertà. E nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa della Santa Famiglia Torna puntuale Sorrisi di Natale alla sua XII edizione organizzata dalla Casa di Accoglienza “S. Maria Goretti” e dall’Ufficio Migrantes della Diocesi di Andria con la collaborazione di alcuni imprenditori e aziende del territorio.

Dio che ha voluto abitare in una famiglia umana ci ricorda che ha assunto davvero la nostra carne, la nostra umanità e abita la famiglia e in questa realtà, “cellula vitale della Chiesa e della società” ha immesso la possibilità di una nuova umanità che accoglie, ama, condivide, si fa carico dei pesi e delle fatiche degli altri, degli ultimi, degli esclusi, di quanti vivono al di là delle stesse periferie, di chi vive senza futuro e senza senso».

Questo il programma del 29 dicembre:

ore 09:30: spettacolo teatrale per i piccoli presso auditorium della chiesa Mater Gratiae, Piazza Mater Gratiae, Andria.

ore 11:30: celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa Cattedrale di Andria presieduta da S.E. Mons. Luigi Mansi, Vescovo della Diocesi.

Alla fine della Santa Messa il Vescovo consegnerà dei doni ai bambini.