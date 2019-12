Prima edizione del Memorial di calcio “Francesca Porcelli”

La Misericordia di Andria, in collaborazione con la ASL BT, ha organizzato per domenica 29 dicembre a partire dalle ore 10 presso il Centro Sportivo “Arca” di Andria, il 1° memorial di calcio intitolato a Francesca Porcelli, la giovane volontaria giallociano andriese scomparsa prematuramente a causa di un male incurabile. A sfidarsi sul campo di calcio, in memoria di Francesca, saranno due squadre composte da volontari della Misericordia di Andria e dipendenti della ASL BT. Un modo semplice e che si cercherà di proseguire nel tempo per ricordare Francesca e continuare a far vivere il suo essere volontaria di Misericordia, il suo sorriso, il suo lavoro per la comunità. Vi aspettiamo.