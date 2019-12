Nuova Andria, visita natalizia del responsabile di Formaciòn Valencia Italia

Il Natale in casa NUOVA ANDRIA Calcio si è arricchito di una gradita visita. Marcello Corazzini, responsabile del Progetto Formaciòn Valencia Italia ha incontrato la società di Vincenzo Carbutti lo scorso lunedì 23 dicembre, per la sua seconda visita stagionale ad Andria. Piccoli atleti in campo per alcuni esercizi specifici e soprattutto formazione per i tecnici della NUOVA ANDRIA Calcio. Un momento necessario per tracciare il bilancio di metà stagione sul programma proposto dal Valencia e “sposato” in toto dalla società andriese.

L’obiettivo, dunque, è crescere insieme ai ragazzi, perché la formazione passa dai tecnici e solo in questo modo si può garantire un insegnamento corretto a tutti i tesserati della NUOVA ANDRIA Calcio. Una crescita parallela, quella fra tecnici e ragazzi, indispensabile per portare avanti il progetto Formaciòn Valencia Italia, dove tutte le componenti di una squadra diventano protagonisti dentro e fuori dal campo, per un connubio vincente.

