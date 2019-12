Fidelis Andria, il bilancio è ok: il prossimo passo è la gestione del “Degli Ulivi”

L’assemblea dei soci, nei giorni scorsi, ha approvato il bilancio della Fidelis Andria al 30 giugno 2019, dunque per l’intera stagione sportiva 18/19 con una perdita d’esercizio di circa 58.000 euro. Con la copertura completa di questa perdita da parte del Presidente Aldo Roselli e del Vice Presidente Giuseppe Catapano, avvenuta in realtà già a giugno scorso, e la contestuale iscrizione al nuovo campionato, la stagione sportiva è partita senza debitorie pregresse, facendo confluire ogni nuovo apporto di tutti i soci attuali Pastore, Di Bari, Pomo, Zagaria e gli stessi Roselli e Catapano, nella nuova stagione sportiva 2019/2020.

«La situazione finanziaria e la programmazione economica della Fidelis – spiega Pietro Lamorte, direttore finanziario della società biancazzurra – sono uno dei primi passi che quotidianamente viene effettuato. Questa chiusura di bilancio porta a casa ottimi numeri e vorrei sommessamente ricordare a tifosi ed appassionati che le compagini societarie gestionali sono le stesse che hanno gestito con buoni risultati la stagione sportiva scorsa. Ora siamo concentrati al presente ed al futuro – spiega ancora Lamorte – gli errori di quest’anno sono evidenti e non si cercano assolutamente alibi ma si sta facendo ogni sforzo per salvare la categoria. Per il futuro abbiamo già manifestato all’ente comunale la volontà di poter gestire direttamente lo stadio “Degli Ulivi”. Questo è un passaggio essenziale per programmare ogni tipo di attività rivolta a stimolare l’interesse degli sponsor, attualmente davvero ai minimi storici, e dei tifosi stessi. Voglio anche ribadire con forza – ha spiegato Lamorte – che nella holding finanziaria non ci sono scatole cinesi, ma direttamente le persone socie, con la loro storia personale e lavorativa, e sarà sempre così, per eventuali nuovi futuri ingressi. Solo gente che ci mette la faccia, passione, onestà, e soldi veri».

Poi l’appello finale: «Riteniamo importante ed essenziale riconquistare la fiducia dei tifosi – ha concluso Lamorte – consapevoli che vincere le partite è l’unica via, nella convinzione che tutti insieme possiamo cambiare la storia di questo campionato».