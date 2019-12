Circolo dei Lettori, tre appuntamenti per concludere l’anno

Sono ben tre gli appuntamenti che concludono la programmazione di dicembre del Circolo dei Lettori di Andria e dell’Associazione il Nocciolo e che saranno anche l’occasione per augurare ai soci e agli avventori un felice anno nuovo ricco di appuntamenti culturali di valore.

Venerdì 27 dicembre alle ore 19:00 Giorgia Antonelli e Alessandra Minervini con il loro Ritratto di Signore ci accompagneranno nella vita e nelle opere di Goliarda Sapienza ed Elsa Morante. Un’occasione per riscoprire il talento di queste grandi scrittrici e immergersi nelle atmosfere dei loro libri.Un approfondimento dalle caratteristiche uniche tra libri, racconti e aneddoti.

Sabato 28 dicembre alle ore 21:00 Adelmo Monachese porta in scena IO TAGGO TU CITA – La lettura e i lettori ai tempi dei social, un monologo satirico sul mondo dei libri, dell’editoria e dei lettori. Monachese attinge a piene mani dalla sua esperienza diretta come lettore appassionato, scrittore, autore teatrale ma anche come ex libraio. Risate assicurate anche con le classifiche impossibili, la lettura in parodia delle tanto amate classifiche dei libri, partendo dai migliori libri da leggere prima dei 30 anni, i libri più censurati della storia fino ai migliori di cucina per un totale di dieci classifiche tutte da ridere. Per concludere l’immancabile oroscopo letterario.

Domenica 29 dicembre alle 19:00 un gradito ritorno: dopo il successo del primo appuntamento torna “Tufo” con Pippo Ricciardi. In questa occasione lo stand up comedian andriese ospiterà nel suo show la bravissima Roberta Gentile. Due talenti, orgoglio della nostra città, sullo stesso palco e per la prima volta insieme.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno presso il Centro risorse in via Aldo Moro 42.