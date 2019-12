Nel ricordo di Michele Palumbo: presentata una raccolta di testi teatrali del compianto professore

Non una semplice raccolta di testi teatrali ma il condensato di una metodologia nuova, con cui gli alunni venivano spronati a diventare protagonisti attivi della loro formazione e crescita culturale. L’opera “Atti Unici” presentata al liceo Nuzzi di Andria rende omaggio al professor Michele Palumbo e al suo inimitabile modo di fare e vivere la scuola. Docente di storia e filosofia, giornalista, intellettuale di riferimento di un territorio che andava ben oltre i confini della sua comunità scolastica, Palumbo ha lasciato segni indelebili della sua attività pedagogica e della sua dimensione morale. Un’eredità ripercorsa dalle testimonianze di colleghi, alunni e amici in un incontro organizzato nell’auditorium scolastico che porta il suo nome. “La raccolta “Atti Unici” – dicono al Liceo Nuzzi di Andria – esaudisce la volontà comune di non disperdere gli insegnamenti di un uomo colto, illuminato, innamorato del suo lavoro.

Le iniziative in ricordo di Michele Palumbo sono nate su proposta dell’ex dirigente scolastico del Nuzzi di Andria, Michelangelo Filannino, condivisa dall’attuale guida del Liceo, Nicoletta Ruggiero.