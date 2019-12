Presepi artigianali in mostra all’oratorio Salesiano

Assieme all’albero addobbato di luci e palline colorate è da sempre una icona del Natale: la nascita di Gesù che rivive in ogni casa, in una Betlemme in miniatura fatta di montagne di cartapesta, grotte e casette, statuine raffiguranti animali pastori, e artigiani, per arrivare ai personaggi più rappresentativi, come gli angeli che danno il lieto annuncio, i Re Magi accorsi per rendere omaggio al nascituro e ovviamente la Sacra famiglia: Giuseppe, Maria ed il bambino, che fa la sua comparsa solo la notte del 24 dicembre.

Parliamo naturalmente del presepe, simbolo di identità cristiana e della tradizione popolare, ma anche elemento artistico, tanto da essere al centro di numerose mostre dove vengono esposte le migliori rappresentazioni della Natività. Come quella organizzata ad Andria, da otto edizioni, dall’associazione culturale “A tutto tondo”, ospitata quest’anno negli spazi dell’oratorio Salesiano.

Un’ampia esposizione delle opere realizzate da artisti locali, maestri artigiani, studenti delle scuole della città ed associazioni: è visitabile per tutto il periodo delle festività, per proiettare il pubblico nella suggestiva atmosfera del Natale attraverso dei piccoli capolavori di originalità.

Il servizio.