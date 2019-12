Meteo, Natale con sole e temperature in leggera diminuzione

L’intenso flusso atlantico che ha dominato alle basse latitudini europee tra la fine della scorsa settimana e l’inizio di quella in corso andrà gradualmente colmandosi nei prossimi giorni grazie ad un progressivo rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centro-meridionale. Anche l’Italia beneficerà così della sua protezione e con tali presupposti il Natale sembra preannunciarsi all’insegna della stabilità prevalente con temperature in leggero calo rispetto alle scorse settimane.

In particolare nel territorio della Bat il cielo sarà sgombro da nuvole sia per il giorno di Natale che per quello di Santo Stefano. I venti saranno moderati e temperature in leggera diminuzione con la massima che non superarà i 15 gradi e la minima che potrebbe scendere sino ai 6 gradi.

METEO ANDRIA