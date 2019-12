L’Audax Andria chiude il 2019 con una sconfitta

Una sconfitta che non fa male e dà morale alle atlete andriesi. Può sembrare un paradosso, ma in realtà non lo è. La sfida andata di scena sabato scorso, 21 dicembre, al Palazzetto dello Sport di Giovinazzo e valevole per l’8^ giornata del campionato di serie D di pallavolo femminile, ha visto contrapporsi l’Audax Andria e l’attuale capolista del campionato: la GSD Volley Ball Giovinazzo.

Una gara dal risultato già scritto: un divario tecnico importante tra le due compagini che comunque si sono affrontate a viso aperto. Le andriesi però partono fortissimo imponendo il proprio gioco in campo: 0-8 nei primi minuti, ma poi si rilassano e si concedono alle avversarie fino al 25-22 del primo set che fa pendere la bilancia già da un lato ben preciso.

La storia non cambia nel secondo set: le biancoazzurre cominciano a perdere colpi e appaiono particolarmente insicure in diverse fasi della gara mostrando difficoltà a reggere gli attacchi precisi delle padrone di casa. L’Audax si mostra “in panne” e quasi rassegnata al suo destino: secondo set completamente appannaggio del Giovinazzo (25-19).

Terzo set: le federiciane provano a tornare in gara rispondendo punto su punto alle avversarie in modo organizzato e preciso, come dimostra il risultato finale (25-21), ma la Volley Ball non fa sconti né regali e termina così il suo 2019 con l’ottava vittoria consecutiva e primo posto a quota 23 punti, a 5 lunghezze dall’Adria Academy.

Notte fonda per le ragazze di mister Fabio Spescha che, nonostante l’elevata caratura tecnica dell’avversario, per lunghi tratti del match sono rimaste in partita dimostrando spirito di abnegazione e voglia di assumere un ruolo da protagonista nel torneo.

L’Audax rimane ferma a 11 punti in classifica a pari merito con la Beexel Cerignola, ma la classifica è corta e la Dinamo Molfetta (terza) dista solo 4 punti.

Ora la lunga pausa per le festività natalizie servirà per riposare e riorganizzare le idee in vista della prima sfida del 2020, di nuovo in trasferta, nella città della Disfida contro la Volley Barletta, in programma sabato 11 gennaio alle ore 18.30 al Palasport Marchiselli.