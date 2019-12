La Pallamano Altamura espugna il Palasport, Gymnica Sveva battuta 32-36

La Gymnica Sveva Andria chiude il 2019 in maniera agrodolce, ma con la consapevolezza che il percorso tracciato all’inizio della stagione sta portando frutti. La formazione Under 19 della compagine locale di pallamano conclude l’anno con una convincente vittoria in trasferta per 26-33 contro i pari età dell’UISP Putignano, gara disputata martedì 10 dicembre. Per la compagine federiciana si tratta della terza vittoria in quattro partite, un filotto vincente che prosegue in maniera decisa.

Altra storia, invece, nella quarta giornata del campionato di Serie B disputata sabato 21 dicembre, che condanna la Gymnica Sveva a una nuova battuta d’arresto al Palasport: match ad alta intensità quello contro la Pallamano Altamura che termina 32-36 in favore degli ospiti. Gara molto equilibrata con le due compagini che rispondono colpo su colpo restando sempre appaiate nel punteggio, ma il risultato finale premia l’Altamura che nelle battute finali allunga le distanze quel che tanto che basta per portare a casa la vittoria. La Gymnica Sveva gioca una buona gara ma non arriva il guizzo vincente per portare a casa l’intera posta in palio, incassando il secondo ko consecutivo.

Adesso è tempo di godersi le festività natalizie ma a gennaio si ritorna a fare sul serio: sabato 11, la Gymnica Sveva farà visita al Terranova nella quinta giornata di Serie B, mentre nel torneo Under 19 i ragazzi di mister Domenico Iaia ospiteranno al Palasport la Pallamano Noci martedì 14 gennaio.