E’ il giorno della Vigilia di Natale: tutti gli eventi nella città di Andria

La città di Andria è pronta a vivere la Vigilia di Natale, una delle giornate più attese dagli andriesi che durante le ultime ore di sfrenato shopping si godono momenti di svago nei locali del centro e del borgo antico tra musica, food e drink.

Ecco tutti gli eventi di questo 24 dicembre:

– Ore 11.00: SE BOON – viale Crispi – Vigilia con drink e specialità gastronomiche, Dj Set Picca e Mars

– Ore 11.00: NIVITA SPIRITS – corso Cavour 10 – Dj Set Lele Rendine

– Ore 12.00: SOIP AMAUR – piazza Balilla – Drink and Food, Dj Set

– Ore 12.00: HOPS BEERSHOP – via Mulini – La vigilia da Hops, birre alla spina a 4 euro

– Ore 12.00: IL TURACCIOLO – piazza Catuma – Aperitivo tra amici con Chef Felice Sgarra

– Ore 12.00: BAR OLIMPIA – viale Crispi – Aperitivo e Cocktail Bar del 24

– Ore 12.30: CAPOLINEA – piazza Catuma 31 – XMas Danny Howen & Chapottin Live

– Ore 13.00: ARTIFICIO BEER SHOTS – via Vaglio – Aperitivo con Spritz e selezione musicale

– Ore 13.00: ¿Qué tal? Tapas & Drinks – piazza Balilla – Aperitivo e a seguire Live Music

– Ore 13.00: ZENZERO – piazza La Corte 3 – Natale allo Zenzero: Live music, Friends, Food, Drink

– Ore 14.00: CAFFETTERIA CRISPI – Viale Crispi 19 – Vigilia al Crispi: Dj Set Lele Procida

– Ore 15.00: PREMIUM CAFE’ – via Regina Margherita 156 – Christmas Party, Dj Set Matteo Bucci

– Ore 15.00: CAFFETTERIA GOODNESS, via Vespucci – Pettole & spritz, Gege Neves e Michele U Dj

– Ore 15.00: CATUNIA BRILLA – piazza Catuma – Djones Special Christmas Selection

– Ore 15.30: CINQUE QUARTE – piazza Catuma – La Vigilia in musica con Acustic Duo, Gissi e Lorusso

– Ore 16.00: VINAVEV – via Gelso 8 – I Caroselli in concerto