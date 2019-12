Paura per una postina caduta in via Maraldo, soccorsa dal 118

Attimi di paura ad Andria nella tarda mattina. In via Maraldo, in prossimità dell’incrocio con via Da Villa, una postina pare sia scivolata in modo accidentale mentre svolgeva il proprio lavoro. La donna è rimasta ferita a terra richiedendo l’intervento del 118 prontamente giunta sul posto per soccorrere la malcapitata.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale per comprendere le cause dell’incidente. Probabilmente l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia potrebbe aver avuto un ruolo determinante. La postina è stata prima soccorsa sul luogo, poi trasportata presso l’Ospedale “Bonomo” per gli accertamenti.