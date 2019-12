Il forte vento non risparmia Andria, diversi i danni in città

Puglia martoriata dal forte vento. Il weekend appena concluso registra diversi danni in tutto il territorio, senza risparmiare anche la Bat. D’altra parte i bollettini meteo della Protezione Civile pugliese avevano previsto bene. Allerta gialla nelle giornate di sabato e domenica, e proprio ieri alle prime ore del mattino si sono registrati i danni più importanti ad Andria.

Attorno alle ore 8 una violenta tromba d’aria si è abbattuta sulla città federiciana abbattendo letteralmente un grosso arbusto, un cedro, caduto in Piazza Umberto I, di fronte alla sede del Comune, completamente sradicato dal terreno. La caduta dell’albero non ha provocato fortunatamente feriti in una piazza generalmente sempre piena di persone. L’albero caduto ha divelto anche un palo dell’illuminazione pubblica. La Multiservice e tecnici Enel sono intervenuti per rimuovere il grosso arbusto e rimettere in sicurezza l’area.

Alla stessa ora, a ridosso della Chiesa della SS. Trinità di Andria, il vento ha colpito ancora distruggendo letteralmente il presepe esterno della Parrocchia. Il tutto è accaduto durante la Santa Messa delle 8, le forti raffiche di vento hanno devastato la struttura realizzata dai parrocchiani, danneggiando anche le preziose statue.

Il fenomeno non si è placato nemmeno nel pomeriggio, nei pressi dell’Ufficio Igiene di Andria un altro albero, molto alto, è caduto distruggendo un’inferiata ed è finito contro la facciata di una palazzina vicina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona. Anche in questo caso non si registrano feriti.

Disagi anche a Trani, sul lungomare, dove il forte vento ha fatto cadere la recinzione di un cantiere. Stesso problema anche in via Veneto dove nel tratto tra via Istria e piazza Dante, zona divenuta inaccessibile alle auto. Anche in questo caso, fortunatamente, nessun ferito.

A Corato, in via Picca, il vento ha sradicato la copertura di un tetto scaraventata contro l’edificio di fronte, provocando danni alla facciata, ai balconi, poi è precipitata sulle auto parcheggiate in strada. Nessun ferito.

Nel pomeriggio di ieri la Protezione Civile ha fatto sapere che l’allerta gialla è confermata anche per l’intera giornata di lunedì.