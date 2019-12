Serie D, LIVE: Fidelis Andria – Taranto 0-1

La Fidelis per interrompere la serie negativa e tornare a sorridere dopo un momento molto complicato. Il Taranto per dare seguito al pari nel finale di domenica prossima che ha interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive. Il rientrato tecnico Giancarlo Favarin si affida al 3-5-2 con Yeboah – Palazzo in attacco e Nannola-Zingaro sulle ali. Per il Taranto, invece, 4-2-3-1 con D’Agostino alle spalle di Genchi unica punta.

SEGUI IL LIVE DEL SECONDO TEMPO



Dopo quattro minuti di gioco finisce il match.

44′ FIDELIS AVANTI – Tedesco ci prova dal limite ma il suo tiro e troppo schiacciato Sposito para.

40′ CAMBIO TARANTO – Fuori Guaita dentro Kosnic.

40′ DOPPIO CAMBIO – Dentro Massa e Piperis al posto di Forte e Petruccelli.

39′ PUNIZIONE FIDELIS – Palazzo la calcia altissima da buona posizione.

30′ CAMBIO TARANTO – Fuori Genchi dentro Olcese.

25′ CAMBIO FIDELIS – Fuori Yeboah dentro Tedesco.

22′ TARANTO CAMBIO – Fuori Oggiano dentro Matute.

17′ TARANTO PERICOLOSO – Guaita si libera bene a destra e calcia da ottima posizione ma è perfetto nell’uscita con il corpo Segantini.

13′ TARANTO AVANTI – Oggiano riparte in contropiede ma il suo tiro è ben parato da Segantini.

12′ AMMONIZIONE TARANTO – Oggiano viene ammonito per aver atterrato Yeboah

5′ AMMONIZIONE FIDELIS – Iannini commette fallo e finisce tra i cattivi.

Partiti

SEGUI IL LIVE DEL PRIMO TEMPO



Finito il primo tempo.

46′ AMMONIZIONE FIDELIS – Porcaro commette fallo e viene ammonito.

42′ PERICOLOSO FIDELIS – Palazzo batte una punizione dal limite intercettata da Iannini che la tocca ma la sfera finisce di un soffio sul fondo a Sposito battuto.

40′ AMMONIZIONE FIDELIS – Palazzo per proteste viene ammonito.

31′ AMMONIZIONE FIDELIS – Montemurro atterra un calciatore e viene ammonito.

27’ FIDELIS AVANTI – Montemurro si libera bene e calcia potente ma di poco alto.

24’ GOL TARANTO – giocatore a terra della Fidelis ma il Taranto continua a giocare in contropiede D’Agostino sigla il gol del vantaggio

9’ TARANTO PERICOLOSO – Genchi calcia dopo un filtrante non giudicato irregolare ma Segantini è miracoloso a salvare tutto con una mano. Sulla prosecuzione dell’azione prima D’Agostino e poi lo stesso Genchi calciano con la difesa abile a salvarsi in corner.

Partiti