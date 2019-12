Rotary “Castelli Svevi”: sei nuovi soci effettivi e Riccardo Fuzio nuovo socio onorario

Sei nuovi soci effettivi ed un nuovo socio onorario. Continua la crescita costante del Rotary Club Castelli Svevi di Andria che in occasione del tradizionale scambio di auguri ha potuto accogliere nuovi componenti di un Club che sta vivendo un’annata estremamente importante per attività intraprese e numeri.

Il 2019 sarà infatti ricordato come l’anno che ha permesso al Rotary Castelli Svevi di Andria, di veder nominato per la prima volta un suo socio a Governatore del Distretto 2120 che raccoglie gli oltre 50 club di Puglia e Basilicata. Ed è stato proprio lui, Sergio Sernia, ad appuntare la spilletta di socio onorario del club ad un andriese illustre come il Procuratore Emerito della Suprema Corte di Cassazione il dott. Riccardo Fuzio.

Una serata, quella organizzata dal club andriese presieduto da Piero Marmo per questa annata, in cui non vi è stata solo convivialità e tradizione, ma anche un momento di riflessione grazie alle parole del Vicario della Diocesi di Andria Don Gianni Massaro e l’approdo nel Rotary, cosiddetto dei grandi, da parte di diversi componenti del Rotaract, il club invece dei più giovani.

Il servizio completo su News24.City