Il Natale in casa Nuova Andria tra sport, solidarietà e cura per l’ambiente

Augurarsi buon Natale, ritrovarsi al termine della prima parte della stagione, consegna a tutti i tesserati di un pensiero-regalo nel segno dell’iniziativa “Plastic Free”, vivere un momento di solidarietà con gli amici del Centro Zenith. Il Natale della NUOVA ANDRIA Calcio è ricco di spunti e contenuti. La società di calcio giovanile di Vincenzo Carbutti ha vissuto un bel momento di convivialità con tutti i propri tesserati, grandi e piccoli, accompagnati dalla famiglie, lo staff e i dirigenti. Un momento anche per stilare il primo bilancio stagionale dopo l’avvio del progetto Formaciòn Valencia Italia.

Per tutti non un semplice Natale, perché la serata organizzata dalla NUOVA ANDRIA Calcio è stata pensata e realizzata per lanciare messaggi importanti ai suoi piccoli talenti. Insegnamenti che passano dal campo in erbetta al sociale, con una partentesi sul benessere dell’ambiente. Proprio per questo la festa di Natale è partita con un piccolo spettacolo curato dal Centro Zenith di Andria e la consegna alla stesa associazione dei 300 euro raccolti durante la 1^ edizione del Trofeo Zenith realizzato dalla NUOVA ANDRIA Calcio a scopo benefico.

La salute ambientale è una delle prerogative della società andriese, unica A.S.D. iscritta al Forum Salute Ambiente della città federiciana. Da qui, l’iniziativa pensata con Legambiente di Andria, ovvero la consegna delle borracce in alluminio a tutti i ragazzi tesserati, per sensibilizzare i più giovani a ridurre il proprio uso della plastica, aiutando così l’ambiente in cui si vive.

Festa di Natale - Nuova Andria Festa di Natale - Nuova Andria Festa di Natale - Nuova Andria

Nel servizio, le interviste.