Monumento ai Caduti di Andria al buio da diversi giorni

Oscurità che non può che creare disagi. In primis, nascondere una delle bellezze della città di Andria. Il Monumento ai Caduti, sito nel Parco IV Novembre, è completamente al buio da diversi giorni.

Sono almeno tre le sere in cui l’illuminazione pubblica non svolge il proprio compito, secondo quanto riportato in una segnalazione di un cittadino della zona. Anche sabato sera il problema si è verificato nuovamente.

Tra i vari disagi, oltre al nascondere la bellezza del monumento andriese, c’è anche la sicurezza. Il buio, di fatto, rende l’intera zona (molto vasta) poco sicura per i passanti o per chi volesse fare un giro dell’interno dello stesso Parco.