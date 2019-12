Fratelli d’Italia: il nuovo assetto organizzativo delle segreterie cittadine della Bat

Continua il lavoro all’interno del partito Fratelli d’Italia. Dopo la formalizzazione del gruppo unico in Consiglio regionale e degli affiancamenti su scala regionale e provinciale, l’ingresso degli ex Direzione Italia in Fratelli d’Italia, si formalizza anche nei Comuni della provincia Barletta Andria Trani. Questo il nuovo assetto delle segreterie cittadine nei singoli comuni della sesta provincia pugliese indicato dai vertici provinciali del partito, ovvero il dott. Raimondo Lima (membro della direzione nazionale) e l’on. dott. Benedetto Fucci:

Andria: a Salvatore Pistillo si affianca Giuseppe Pistillo

Barletta: a Stella Mele (membro assemblea nazionale) si affianca Luigi Antonucci

Trani: a Luigi Simone si affianca Emanuele Cozzoli

Bisceglie: a Tonia Spina si affiancano Mariagrazia Simone e Lino Todisco

Canosa: a Stanislao Sciannamea si affianca Giacinto Patruno

Margherita di Savoia: ad Angela Camporeale si affianca Michele Damato

Minervino Murge: a Lucia Sergio si affianca Massimiliano Bevilacqua

San Ferdinando di Puglia: a Saverio Scardigno si affianca Aniello Masciulli

Spinazzola: a Sebastiano Todisco si affianca Nicola Di Tullio

Trinitapoli: a Emanuele Losapio si affianca Gerardo Tedesco

La dirigenza provinciale, ha stabilito l’affiancamento degli attuali segretari cittadini che, pertanto, di comune accordo, dovranno definire la linea politica, concordare le iniziative e organizzare il partito nei comuni di pertinenza.