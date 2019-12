Forte vento: devastato il presepe della Parrocchia SS. Trinità

Il maltempo non risparmia anche la icone religiose. Questa mattina, dopo il grosso albero caduto nella piazza del Comune di Andria, il vento ha colpito ancora distruggendo letteralmente il presepe realizzato dalla Parrocchia SS. Trinità. Durante la Santa Messa delle ore 8.00, le forti raffiche di vento hanno devastato la struttura realizzata dai parrocchiani, danneggiando anche le preziose statue. Immagini e rumori che non sono sfuggiti a coloro che erano presenti a Messa, subito allertati per quanto stava accadendo all’esterno.

Malgrado questa cattiva avventura, la Parrocchia della SS. Trinità ha così commentato sulla sua pagina ufficiale:

“Il presepe esterno realizzato per il Natale di quest’anno è stato, purtroppo, devastato dalla violenta tromba d’aria di questa mattina. Sono state irrimediabilmente danneggiate anche le statue di S. Giuseppe e Maria, rendendo, anche volendo, impossibile una seppur parziale ricostruzione. Questo non sminuirà il valore dell’attesa della Luce portata da Cristo Gesù. Buon Natale a tutti!”