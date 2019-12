Forte vento: cade il grosso cedro nella piazza di Palazzo di Città

Paura e grande apprensione, fortunatamente nessun ferito. Attorno alle 8 una violenta tromba d’aria ha infatti colpito la Città di Andria provocando diversi danni in via di quantificazione. Tra le problematiche più importanti c’è un grosso arbusto, un cedro, caduto in Piazza Umberto I, la piazza di Palazzo di Città, letteralmente sradicato dal terreno. La caduta dell’albero non ha provocato fortunatamente feriti in una piazza generalmente sempre piena di persone e che in questa mattinata di domenica ed a quell’ora, non aveva passanti.

Divelto anche un palo dell’illuminazione pubblica. Al lavoro operai della Multiservice e tecnici Enel per rimuovere il grosso arbusto e rimettere in sicurezza l’area.