Forte vento: cade un altro albero nei pressi dell’Ufficio Igiene

La furia del vento si è placata solo nel tardo pomeriggio, ma ad Andria continua la conta dei danni. Un altro albero altissimo è caduto distruggendo un’inferiata ed è finito contro la facciata di una palazzina vicina.

albero via gabelli (2) albero via gabelli (4) albero via gabelli (3)

E’ accaduto nei pressi dell’Ufficio Igiene in via Gabelli. Sul posto dopo la segnalazione c’è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.