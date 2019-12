Malore durante la cena di Natale a Trani, muore 24enne andriese

Era ad una cena di Natale fra colleghi di un’azienda di Trani, quando all’improvviso si sarebbe accasciato perdendo in pochi minuti prima i sensi, poi la vita probabilmente per arresto cardiorespiratorio. Una tragedia inaspettata, arrivata durante un momento di festa. Si chiamava Alessandro Matera, 24enne andriese, ed è deceduto questa notte mentre si trovava a Trani, in un locale, poco dopo la mezzanotte.

Ancora sconosciute le cause dell’arresto cardiorespiratorio. Sul posto sono intervenuti un’unità di pronto intervento del 118 ed i Carabinieri della Compagnia di Trani. Tutto in pochissimo tempo, come l’arrivo di familiari del giovane.

Si sta valutando la possibilità di effettuare l’autopsia sul corpo del 24enne, per comprendere quali possano essere state le cause del malore.