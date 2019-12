Discarica, Del Giudice: «I finanziamenti ottenuti dal mio Assessorato saranno fondamentali per la salute della città»

«Che la situazione attuale della discarica rappresenti un problema per tutti l’ho sempre detto e in riferimento a questo mi sono politicamente mosso. Ho sempre sperato che questi temi ci vedessero tutti uniti dalla stessa parte a prescindere dalla possibilità di intestarsi qualche medaglia mediatica.

Probabilmente il periodo natalizio, ha portato qualcuno a farmi da un lato un regalo, dall’altro i più o meno classici auguri. Per quanto concerne il REGALO, l’occasione mi è propizia per evidenziare a tutti alcuni finanziamenti MILIONARI ottenuti dal mio Assessorato che avranno una ricaduta fondamentale per la salute della città. Soldi veri e non semplici parole». Interviene così, in una nota, l’ex assessore andriese Luigi Del Giudice, sulla vicenda riguardante la discarica di Andria.

«Innanzitutto i 200.000 mila euro stanziati dalla Regione nel dicembre 2017 per lavori e servizi di somma urgenza e misure di prevenzione e messa in sicurezza della discarica di San Nicola la Guardia sono stati appaltati a ditte specializzate, con tanto di ingegnere che ha diretto l’esecuzione del contratto, e quindi interamente utilizzati dal Comune fino a fine marzo 2019 (ad aprile la Giunta è caduta) per l’emungimento, trasporto e smaltimento di ben 150 tonnellate di percolato nonché per il ripristino dell’argine di base della discarica, aspirazione del residuo liquido e scarificazione delle aree interessate dalla presenza di percolato. Ricordo solo che tali interventi furono effettuati, a partire dal 15/03/2019, su mia personale sollecitazione a seguito di un sopralluogo presso la discarica preteso dal sottoscritto e del quale mi feci personalmente promotore, come confermato dall’ARPA, anche al fine di avviare il procedimento di analisi della famigerata macchia esposta sulla parete perimetrale della discarica e delle acque sotterranee presenti nei pozzi per il monitoraggio, per verificarne la qualità ambientale e l’eventuale presenza di inquinanti. Analisi che furono effettivamente effettuate.

A dicembre 2018 otteniamo, a seguito di candidatura, la concessione di un finanziamento di € 5.775.566,80 (Determinazione dirigenziale n. 326 del 12/12/2018) per la bonifica della discarica a valere sul POR Puglia – Fondi strutturali europei 2014-2020. Ad aprile 2019, la Giunta regionale, con delibera n. 694, destina al Comune di Andria un ulteriore finanziamento di € 4.130.112,50 per interventi di chiusura della ex discarica in località San Nicola La Guardia. La relativa concessione ed impegno di spesa viene pubblicato dalla Regione Puglia a dicembre 2019, praticamente qualche giorno fa. Bastava farsi dire come si accende un pc per leggere tutto sull’Albo pretorio del Comune.

In definitiva, c’è da ribadire che non solo i dieci milioni per la bonifica e chiusura della Discarica sono stati intercettati su specifico progetto già da tempo al vaglio della Regione Puglia, ma proprio in queste ore, i procedimenti si stanno per concludere».