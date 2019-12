Centro Storico, attivati ad Andria 3 nuovi varchi di accesso alla Zona Traffico Limitato

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si può visionare l’ordinanza n.585 del 19/12/2019 del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente e Mobilità-Patrimonio-Reti Infrastrutture Pubbliche, relativa alla attivazione di 3 nuovi varchi di accesso alla Zona Traffico Limitato, e che quindi viene istituito, il Divieto di Accesso a tutti i veicoli, per la CHIUSURA NUOVI VARCHI DI ACCESSO AL CENTRO STORICO, tutte le sere, dalle ore 21:00 alle ore 05:00, fatta eccezione per i veicoli dei residenti, dei portatori di Handicap muniti di contrassegno invalidi, delle forze dell’ordine e veicoli in soccorso, su: via Cristoforo Colombo angolo via Porta Nuova; via Ettore Carafa angolo via Onofrio Jannuzzi; piazza Umberto I° angolo via Michele Attimonelli.

Inoltre si istituisce, altresì, l’inversione del senso unico di marcia sulle seguenti strade: via Ettore Carafa (direzione di marcia via Onofrio Jannuzzi – via Gelso); via Pietro Micca (direzione di marcia piazza Balilla – via Porta Castello); via Gelso (direzione via Ettore Carafa – piazza Balilla).