Victor Christmas speciale per il 2019, Ricciardi: «Abbiamo alzato ancora l’asticella»

Un Victor Christmas davvero speciale in questa annata. La Scuola Calcio andriese, che ormai da molti anni è protagonista sul territorio con gli oltre 300 ragazzi dai pulcini agli esordienti, si è come di consueto radunata ieri all’interno dell’auditorium dell’Istituto “Colasanto” per il tradizionale scambio di auguri. Ma questa volta, per la prima volta, protagonisti sono stati anche gli atleti della prima squadra della Fidelis Andria e quelli del settore giovanile della società impegnata nel torneo di Serie D e cioè le squadre Giovanissimi ed Allievi oltre alla Juniores. Grazie, infatti, all’accordo di inizio anno con la Fidelis, alla Victor Andria spetta la gestione del settore giovanile biancazzurro dopo anni di grande attività con i più piccoli.

Nell’auditorium del “Colasano” non è mancato il classico entusiasmo dei piccoli protagonisti della Victor Andria che hanno potuto anche vivere da vicino i protagonisti della Fidelis attuale con un occhio al futuro. Il lavoro iniziato in questa stagione sta dando i suoi frutti sia per quel che riguarda infatti le formazioni dei più piccoli della scuola calcio ma anche e soprattutto nel settore giovanile con le squadre Allievi e Giovanissimi Fidelis in vetta ai loro rispettivi gironi.

L’evento di ieri è stato anche l’occasione per parlare di futuro per una Victor che ora più che mai vuole proseguire nell’impegno formativo dei suoi piccoli atleti. Una formazione sportiva ma anche di vita.

