Uffici Provincia Bat a Barletta, Malcangi: «Presidente burattino o galantuomo?»

«Sul trasferimento degli uffici della Provincia da Andria a Barletta è assordante il silenzio del Presidente della Provincia Bat Lodispoto. Uno sgarbo istituzionale senza precedenti messo in atto ai danni della Città di Andria». Interviene così, in una nota, Mirko Malcangi del Gruppo Partecipa Andria.

«Ma quello che deve interessarci non è il trasferimento, che alimenta un’inutile campanilismo, quanto il vuoto cosmico di programmazione di quello che oggi è nei fatti un ente inutile. La Provincia Bat è diventato un ente inutile: nato con i migliori intenti per rilanciare un territorio con un potenziale economico-sociale da paura e finito per diventare trampolino di lancio per qualche rampollo o terreno di scontro per una guerra tra bande.

Siamo comunque davanti ad un vero e proprio gesto di banditismo politico, per una Provincia nata come policentrica. Ci dica il Presidente se questi trasferimenti sono provvisori o permanenti. Gradiremmo un tempestivo intervento anche del Commissario Tufariello, a cui ricordiamo che rappresenta 100.000 abitanti e non è stato chiamato solo per far quadrare i conti, ma per governare un territorio. Non un condominio».