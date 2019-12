Taekwondo, atleti della Bat protagonisti a Minervino: vince il medagliere la Federico II di Svevia

Successo di pubblico. Massiccia partecipazione di atleti del territorio, circa trecento. Qualità tecnica molto elevata. Non ha tradito le attese della vigilia, in buona sostanza, la gara di taekwondo Itf organizzata dalla Federico II di Svevia al Palasport di Minervino Murge. I protagonisti si sono alternati nelle competizioni di forme e combattimento. Il successo nel medagliere è andato proprio alla Federico II di Svevia Barletta e Andria, che ha collezionato complessivamente 119 piazzamenti sul podio. Molto bene si sono comportati anche gli atleti di Coreanteam Trinitapoli, Team Ardito Andria e Canosa, Team Pistillo Minervino e Spinazzola, Yulgok Team Margherita di Savoia e Team Ricco Barletta.

L’evento è servito al commissario tecnico del Team Italia, Giuseppe Lanotte, per stilare la prima lista di pre-convocati per gli europei di Praga del prossimo anno. L’elenco, non ancora definitivo, comprende ben ventidue atleti, che si ritroveranno domani a Barletta, presso la sede della Federico II di Svevia per un importante stage in vista della rassegna continentale.

Il servizio.