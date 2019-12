La curva diserta contro il Taranto, Fidelis Andria: «C’è rammarico, ora tocca a noi»

«In merito al comunicato dei gruppi organizzati della curva nord la società esprime il proprio rammarico per la decisione di disertare gli spalti in occasione della gara con il taranto. Ciò nonostante la società rispetta tale decisione conseguenza, ad oggi, del negativo risultato sportivo e delle deludenti prestazioni. Sarà compito della squadra, largamente rinnovata e ancora da completare, far sì che i gruppi organizzati della curva nord tornino sugli spalti a rappresentare come sempre il dodicesimo uomo in campo.

In riferimento al disprezzo emerso verso la organizzazione e ai dirigenti della società, pur considerando ingenerose certe critiche, saranno un ulteriore stimolo per continuare nel nostro difficile lavoro, al fine di rendere la Fidelis una società ancor più solida, sia nelle sue figure dirigenziali che nei conti, per cambiare il corso della storia recente, che negli ultimi quindici anni ha visto tre fallimenti societari. Noi domenica ci saremo. Forza leoni, forza Fidelis».

A firma dei soci ed amministratori: Aldo Roselli, Giuseppe Catapano, Pino Pomo, Giuseppe Di Bari, Vincenzo Pastore, Rosario Zagaria, Pietro La Morte, Riccardo Dell’Olio, Michele Lopetuso.