Cuore Fidelis: doni e giocattoli in pediatria e presso la Casa Famiglia “Giovanni XXIII”

Pasquale Stefano Massaro

Trentatrè e non sentirli affatto: mi chiamo Pasquale Stefano Massaro e con grande orgoglio porto il nome di un illustre personaggio contemporaneo del mondo della scuola, della cultura e del giornalismo. Da mio Nonno ho imparato che determinazione e forza di volontà, sempre nel massimo rispetto degli altri, possono far superare ogni ostacolo terreno per una vita ricca ed intensa. Sono giornalista pubblicista ormai da più di dieci anni e le mie attività quotidiane passano dalla cronaca alla formazione, passando per l'amministrazione e la consulenza sino a giungere al mio amato sport: il volley. Tanti progetti, tante idee e tanto entusiasmo per i miei trentatrè anni che non sento affatto.