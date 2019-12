Auto ribaltata in via Santa Maria dei Miracoli: in codice “rosso” un 70enne

Grave incidente questa mattina attorno alle 9 in una via periferica della Città di Andria. In particolare una vettura, in via Santa Maria dei Miracoli, si è ribaltata per cause in corso di accertamento. Ferito in modo grave l’autista del mezzo, solo nella vettura al momento dell’incidente.

L’uomo un 70enne di Barletta è stato soccorso dall’arrivo tempestivo di una equipe sanitaria del 118 di Andria e trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’Ospedale “Bonomo” di Andria. Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria.