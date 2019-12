Mercato Ortofrutticolo: disposta la chiusura il 24 dicembre e il 2 gennaio 2020

Con Ordinanza Commissariale n.575 del 17 dicembre, in occasione delle festività natalizie, è stata disposta:

– l’apertura del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso per domenica 22 dicembre 2019, dalle ore 4.00 alle ore 13.00;

– l’apertura del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso, con orario continuato e senza interruzione, dalle ore 4.00 alle ore 18.00, per lunedì 23 dicembre 2019;

– la chiusura totale del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso per martedì 24 dicembre 2019;

– la ripresa di tutte le attività mercatali per venerdì 27 dicembre 2019;

– la chiusura totale del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso per giovedì 2 gennaio 2020;

– la ripresa di tutte le attività mercatali per venerdì 3 gennaio 2020.