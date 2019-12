Le sue urla dalla tribuna, il suo amore per la Fidelis: buon viaggio Vincenzo

Soprattutto per chi non lo conosceva appariva come un uomo rude e senza peli sulla lingua. Ma nel suo linguaggio spesso colorito e divertente nascondeva un animo gentile, generoso e altruista.

Amava la sua città come pochi, seguiva la “sua” Fidelis Andria ovunque, in casa e in trasferta. Sempre con la stessa passione, sempre con la stessa speranza, nonostante le cocenti delusioni, i risultati negativi e i fallimenti che hanno contraddistinto gli ultimi 20 anni del calcio andriese.

Lui c’era sempre. Agli allenamenti settimanali e appoggiato all’inferiata della tribuna del “Degli Ulivi”. Le sue urla erano inconfondibili, l’amore per quella maglia era indiscrevibile. Come se lottasse ogni giorno assieme alla “sua” squadra.

Un guerriero che purtroppo stamattina è volato al cielo dopo aver perso la battaglia più importante contro la malattia lasciando senza parole tutti quelli che l’hanno conosciuto e imparato ad amarlo.

Buon viaggio Vincenzo, in cielo sarai felice tra i colori che hai amato e amerai per sempre.