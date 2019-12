Forum Ambiente e Salute: «Subito un incontro pubblico con il commissario per parlare di Discarica»

«Il Forum Ambiente e Salute, nato per dare risposte alle domande dei cittadini circa i ricorrenti allarmi dovuti a inquinanti ambientali che potrebbero insistere nella nostra città, è stato investito dal rischio di attentato alla salute pubblica determinato dalla manutenzione delle discariche dei rifiuti e dalla presenza di percolato che ormai è fuori controllo». A seguito della riunione di ieri sera tra tutte le associazioni aderenti al Forum, è stato stilato un documento in cui si chiede un incontro urgente con il commissario prefettizio con tema la Discarica di Andria.

«Dalla convocazione immediata dei componenti del Forum è emersa la necessità di un incontro urgente con il commissario prefettizio, da effettuarsi anche nelle prossime ore per avere contezza circa la nota della Regione Puglia – Ciclo dei Rifiti e Bonifica n° 0016316 datata 10/12/2019. Inoltre si rende necessaria la richiesta di accesso agli atti per avere contezza dei vari aspetti riguardanti la post-gestione e messa in sicurezza della discarica in oggetto. In spirito di servizio rispetto ai bisogni e alle richieste che pervengono dai cittadini proponiamo infine al Commissario un pubblico incontro che sia utile per chiarire in maniera esaustiva l’intera questione legata alle discariche dei rifiuti».