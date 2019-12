Riaperta l’Isola Ecologica di Andria: ripulita via Sofocle dai rifiuti

Dopo due settimane esatte riapre i cancelli l’Isola Ecologica di Andria. Stamane il personale della Sangalli infatti ha provveduto prima a rimuovere tutti i rifiuti ingombranti presenti in via Sofocle, la strada d’ingresso dell’area, per poi iniziare il lavoro di routine che per diversi giorni era stato sospeso.

L’Isola Ecologica è rimasta chiusa dallo scorso 3 dicembre per i soliti problemi: struttura piena che non riesce a smaltire nei centri preposti i rifiuti differenziati e le difficoltà dell’Ente, il Comune di Andria per il tramite dell’Aro Bt 2, di corrispondere in modo tempestivo ai centri di raccolta il pagamento di quanto dovuto.

Anche in questa occasione, è mancata la comunicazione tempestiva degli organi preposti per avvisare i cittadini dei disagi della struttura, lasciando l’amaro sapore della sorpresa agli andriesi al mattino del 3 dicembre.

L’inciviltà, purtroppo, ha fatto il resto creando l’accumulo di rifiuti ingombranti all’esterno dell’area. Un gesto che potrebbe costar caro ai suoi autori nel caso in cui le telecamere di video sorveglianza fossero in funzione, potrebbero infatti rilevare le identità dei cittadini incivili.