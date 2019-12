Lavori alla Provincia Bat, gli uffici si trasferiscono in Piazza Plebiscito a Barletta

Si informa che in questi giorni gli uffici della Provincia di Barletta Andria Trani, ubicati in Piazza San Pio X ad Andria, saranno temporaneamente trasferiti presso l’immobile che ospita gli uffici tecnici della Provincia, siti in Piazza Plebiscito a Barletta.

Il trasferimento si è reso necessario in quanto la sede della Provincia di Andria è attualmente interessata da lavori di adeguamento strutturale, che si concluderanno, da contratto e salvo imprevisti, nel settembre 2020.

«Una volta conclusi gli importanti interventi strutturali che l’impresa sta eseguendo nella sede di Andria, gli uffici torneranno nella sede originaria», ha assicurato il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani Bernardo Lodispoto.