Fidelis Andria – Taranto: prezzi dimezzati e trasferta vietata ai tifosi tarantini

Con un’ordinanza il Prefetto della Bat, in occasione della gara prevista per domenica 22 dicembre alle ore 16 tra Fidelis Andria e Taranto, ha disposto alla società biancazzurra il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso alla partita per i residenti della provincia di Taranto.

Inoltre la Fidelis Andria in occasione del derby in programma al “Degli Ulivi” informa che saranno regolarmente validi gli abbonamenti stagionali e che i prezzi dei biglietti dimezzati. In curva si potrà accedere con un tagliando da 4 euro mentre la tribuna laterale sarà a 6 euro.

«In questo momento così delicato è necessario che l’ambiente si ricompatti, pur nella difficoltà, pur con lo scoramento al quale si è giunti. Domenica il “Degli Ulivi” vorremmo che fosse ancor di più la casa degli andriesi, perchè la Fidelis siamo noi! – scrivono dalla società».

Intanto la società biancoazzurra è nuovamente attiva sul mercato e dopo l’arrivo di D’Orsi è stato reggiunto l’accordo nel pomeriggio con Nicola Lanzolla che sarà sin da subito a disposizione del tecnico Giancarlo Favarin. Il difensore 30enne vanta una lunga esperienza tra Serie C e Serie D e nelle ultime due stagioni ha militato con la maglia del Taranto, società da cui proviene in maglia biancazzurra. Oltre 200 le presenze del difensore centrale in carriera con diverse maglie tra cui Monopoli, Nardò, Bisceglie, Gravina e proprio Taranto dove lo scorso anno ha siglato anche due reti.