Cuore Pallavolo Andria, rimonta e vittoria contro l’Ancona

Risultato fortemente voluto dopo due sconfitte che avevamo lasciato l’amaro in bocca, l’Ancona è stata brava a sfruttare nei primi due set alcuni errori che gli hanno permesso di portarsi sul 2 a 0. La Florigel ha avuto il merito di non mollare e di crederci fino in fondo, guidati dal coach che ha effettuato alcuni cambi nei momenti clou dei set, mettendo in difficoltà gli avversari. Prova il 4^ set in una situazione di svantaggio degli andriesi di ben 7 punti, sul 14 a 21 per gli ospiti, i ragazzi di coach Castellaneta hanno costruito un break che gli ha portati prima ai vantaggi e poi a conquistare il tiebreak.

Due punti importanti per continuare un percorso tranquillo e certi delle potenzialità di tutta la rosa per affrontare la prossima difficile gara contro il Bari. Coach Castellaneta per inizio gara schiera Cordano in regia e Sette opposto, Incampo e Bortoletto di banda, al centro Palmisano e capitan Porro, libero Utro. Durante la gara gran parte della panchina sarà chiamata in campo.

Il primo set vede subito gli ospiti partire forte e portarsi sul 2-6, vantaggio che manterranno sino al 23-20. Reazione della Florigel che accorcia ma non riesce nel recupero, finale di 25 a 23 per gli ospiti. Il secondo set è una battaglia con gli andriesi che provano a scappare via mantenendo un vantaggio sino al 19 a 17, peccato per una serie di errori che permette ai marchigiani di portarsi sul 20 pari e poi di piazzare un break di 5 punti per il 25 a 20 finale. Nel terzo set invece vede subito i ragazzi andriesi partire forte e con una azione più incisiva si portano avanti fino al 12-5. Vantaggio che riusciranno a mantenere, controllando la reazione degli anconetani, finale di 25 a 21. Nel quarto set coach Castellaneta cambia le carte in tavola con l’ingresso in regia di Bernardi e di Caldarola in banda, sarà una corsa all’ultimo punto. Dopo una prima fase che vede in sofferenza gli andriesi e sotto di 7 punti sul 21 a 14 inizia una roulette di emozioni con gli ospiti che non riescono più ad essere efficaci e gli andriesi che vedono la passibilità del pari set. Un buon turno al servizio della Florigel coadiuvato da un muro efficace porta la gara al tiebreak con il set chiuso sul 30 a 28.

Nel tiebreak è l‘Andria protagonista, lanciata con un gran ritmo di gioco e con i marchigiani in sofferenza che non riescono a reagire. Chiude la Florigel con un ace per il 15-11 finale.

Le parole di coach Castellaneta: «La partita di sabato contro Ancona è stata una partita a due facce. La prima imprecisa e piena di errori in cui abbiamo concesso all’avversario la possibilità di giocarsi la partita e di vincere i primi due set. La seconda convincente e determinata degli altri tre parziali in cui abbiamo limitato gli errori ed espresso un gioco corale. Della seconda mi piace sottolineare la rimonta del quarto set in cui perdevamo 14-21 e siamo riusciti a vincere 30-28. Lo spirito e la lucidità del finale di questo set è quello che ci portiamo di buono da questa partita, oltre ovviamente a due ottimi punti per la classifica. Voglio fare un plauso ai ragazzi della panchina che si sono fatti trovare pronti nei momenti di difficoltà, prova di quanto il risultato sia sempre frutto di un lavoro di squadra».

Prossimo appuntamento per l’ultima gara dell’anno, sabato 21 alle ore 17.30 nel Palazzetto di Carbonara di Bari per affrontare il Bari reduce da una sconfitta contro il Lucera e terzo in classifica con 18 punti.

FLORIGEL ANDRIA vs BONTEMPI ANCONA 3-2 (23-25, 21-25, 25-21, 30-28 e 15-11)

Classifica – Campionato Nazionale Serie B girone E – 9^ giornata di andata

Pineto 19; Osimo 18; Bari 18; Ancona 16; Turi 15; Macerata 14; Lucera 14; Loreto 12; Foligno 12; FLORIGEL ANDRIA 11; Paglieta 6; Gioia del Colle 6; Terni 0.